Novara, 24enne trovato morto in casa alla Bicocca

Un ragazzo è stato trovato morto nella sua abitazione a Novara.

I genitori del giovane, che aveva solo 24 anni, non riuscendo a contattarlo hanno chiamato i vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì 5 febbraio. Sul posto, in via Mercantini, alla Bicocca, è giunta anche un'equipe del 118. Una volta entrati in casa però il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine e il medico legale per i primi accertamenti. Dalle verifiche iniziali sembrerebbe che il giovane sia deceduto per cause naturali, ma è probabile che sul corpo sarà disposta l'autopsia per capire meglio cosa abbia provocato la morte del 24enne. Le generalità del giovane non sono ancora state rese note.

Aggiornamenti nelle prossime ore.