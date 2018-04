Frana sulla statale della Val Vigezzo travolge auto: morti marito e moglie

Una frana è caduta nel pomeriggio di Pasqua sulla statale 337 della Valle Vigezzo nel comune di Re.

Sulla strada in quel momento transitava un'auto con a bordo due persone, marito e moglie svizzeri di 55 e 53 anni, che sono stati travolti. La vettura della coppia che abitava a Bellinzona è stata spinta nel dirupo sottostante: ci sono volute ore per recuperare i corpi, ormai senza vita. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, che sta ancora cercando tra i grossi massi per verificare che non ci siano altre vittime.

Il personale di Anas, i vigili del Fuoco, polizia, carabinieri e guardia di finanza sono sul posto. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla provinciale 75 della Valle Cannobina, all’interno del Comune di Malesco.