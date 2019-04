Borgomanero, sfondano la vetrina con un'auto e rubano migliaia di euro di biciclette

Erano sicuramente molto ben organizzati i ladri che nella notte tra giovedì e venerdì hanno messo a segno un furto di biciclette elettriche a Borgomanero.

Ad essere preso di mira il negozio Bike Ride di via Vittorio Veneto. I malviventi hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina, dopo di che hanno preso le biciclette elettriche e quelle più costoste e le hanno caricate su un furgone per poi dileguarsi nell'arco di pochi secondi.

Un vicino ha sentito i rumori e ha lanciato l'allarme, ma le forze dell'ordine non sono riuscite ad intercettare i ladri. Il bottino è di diverse migliaia di euro in biciclette.