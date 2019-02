Trecate, esce da solo di strada: grave in ospedale

Trasportato d'urgenza in ospedale. Un uomo, alla guida della propria auto, ha molto probabilmente perso il controllo ed è uscito di strada. L'episodio si è verificato poco fa, nella tarda serata di martedì 26 febbraio, a Trecate in via Vigevano nella frazione di San Martino. Immediato l'intervento del 118, l'uomo, che ha fatto tutto da solo, è in grave condizioni.