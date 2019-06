Novara, rissa in pieno centro fra un gruppo di ragazzi

Rissa nel pieno centro di Novara. Iera sera, sabato 22 giugno, sicuramente dopo le 22.30, un gruppo di giovani ha cominciato a scambiarsi parole poco piacevoli per poi arrivare alle mani. I giovani si trovavano in piazza Martiri, proprio vicino alla statua. Pare sia volato qualche spintone, qualche calcio, qualcuno è caduto a terra ma senza, per fotuna gravi conseguenze. Attorno al gruppo che stava litigando c'erano altre persone presenti per partecipare alla festa.