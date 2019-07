Trecate, prima si oppone agli agenti della polizia locale e poi li aggredisce: arrestato

Prima ha tentato di opporsi alla richiesta dei documenti, poi è stato arrestato. E’ successo verso le 19 di qualche giorno fa, lunedì 1 luglio, a Trecate. Durante un servizio ordinario di controllo del territorio, una pattuglia della polizia locale ha intercettato in via Gramsci S.H., sudamericano di 23 anni residente in città, che in evidente stato di alterazione psicofisica, stava colpendo con pugni e calci i serramenti di alcuni immobili.

Le forze dell’ordine hanno richiesto all’uomo un documento, ma il 23enne ha iniziato a opporsi ed è stato così portato in caserma e multato per ubriachezza molesta. Una volta riportato a casa, dalla madre, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza e aggredire gli agenti. Partita una colluttazione, l’uomo è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il processo per direttissima ha poi convalidato l’arresto.

"Ringrazio gli agenti per l’ottimo intervento avvenuto durante un normale servizio - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Alessandro Pasca - i controlli nei confronti di chi porta degrado saranno costanti: non è accettabile che qualcuno giri ubriaco per la Città e aggredisca il personale della polizia locale".