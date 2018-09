Controlli della polizia nel fine settimana: due arresti a Novara

Due arresti e un'espulzione. Sono questi i numeri dei controlli svolti in città nel fine settimana dalla polizia.

Tra venerdì e domenica gli uomini della Questura hanno controllato oltre 300 persone e 50 mezzi, in particolare nelle zone ritenute più a rischio.

A finire in manette, due uomini: il primo, italiano, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica per evasione, possesso di droga e armi (una pistola, risultata poi rubata); il secondo, sempre italiano, è stato invece fermato nella notte tra domenica e lunedì e arrestato per sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Quest'ultimo, è stato inoltre indagato anche per calunnia. I due arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria ed entrambi gli uomini si trovano ora in carcere.

Durante i controlli del week end, la polizia ha inoltre fermato in città un cittadino albanese senza regolare permesso sul territorio italiano; dopo i controlli di rito, l'uomo è stato quindi rimpatriato con ordine del questore.