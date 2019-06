Agli arresti domiciliari per spaccio: nascondeva la droga nelle mutande

Aveva 35 grammi di cocaina nelle mutande e 8 invece in una scatola sotto al sedile passeggero e sempre nella scatola c'era anche un bilancino di precisone. B. H., di origini albanese e residente a Cerano, è stato arrestato nei giorni scorsi a Biella a seguito di una perquisizione. L'uomo era a bordo con un'altra persona sempre di origine albanese, alla guida, che è stato denunciato.

I due si trovavano tra i giardini Zumaglini e piazza Veneto, zona riconosciuta per lo spaccio di droga e così non sono passati inosservati alla volante della polizia. Prima sono stati trovati i grammi in macchina, poi la perquisizione più approfondita è continuata in questura.

B. H., prima arrestato, ha ottenuto poi i domiciliari.