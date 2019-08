Ammazza l'amico a coltellate: "Ho ucciso per amore", la confessione dell'assassino sui social

"Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore". Inizia così il post in cui Alberto Pastore, 23enne di Borgomenero, ha confessato su Facebook l'omicidio dell'amico Yoan Leonardi. Il giovane avrebbe agito per amore, accoltellando a morte il rivale, sembra al culmine di una discussione.

L'omicidio

L'omicidio è avvenuto intorno intorno alle 2 di notte di lunedì 26 agosto in una piazzola sulla strada tra Borgo Ticino e Comignago. Yoan Leonardi è stato colpito con coltello da Alberto Pastore, che poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per il giovane non c'è stato niente da fare: all'arrivo dell'ambulanza era ancora in vita, ma è poi spirato poco dopo.

Il post di confessione su Facebook

I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dell'omicida, che è stato fermato. Prima però ha pubblicato un post in cui spiega di aver ucciso per amore. "Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro... Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo... Mi mancherete tutti...È stata colpa di Yoan Leonardi... Mi dispiace a tutti".

Il fermo dopo l'omicidio

Il giovane è stato raggiunto dai carabinieri di Arona, che si sono messi sulle sue tracce già poco dopo l'aggressione. Alberto Pastore è stato poi fermato alcune ore dopo e ha ammesso di aver ucciso Leonardi a causa di una lite per una ragazza.