Coronavirus, nessun nuovo ricovero in terapia intensiva a Novara: in Piemonte 11.082 i contagi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato, nel bollettino delle 19.30, che il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è salito a 265, cosi suddiviso su base provinciale: 15 in provincia di Alessandria, 15 in provincia di Asti, 14 in provincia di Biella, 26 in provincia di Cuneo, 17 in provincia di Novara, 138 in provincia di Torino, 10 in provincia di Vercelli, 24 nel Verbano-Cusio-Ossola, 6 provenienti da altre regioni.

Altri 487 sono “in via di guarigione”, cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa ora dell’esito del secondo.

70 nuovi decessi in Piemonte

Sono 70 i decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale complessivo è ora di 1.088 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 202 ad Alessandria, 52 ad Asti, 82 a Biella, 75 a Cuneo, 128 a Novara, 416 a Torino, 59 a Vercelli, 55 nel Verbano-Cusio-Ossola, 19 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

La situazione all'ospedale Maggiore

L'azienda ospedaliera universitaria di Novara comunica, con il consueto bollettino delle 18, che i decessi ieri sera sono stati tre (classi 1933 1941 e 1953) e oggi (classi 1934 e 1931). I ricoverati nel reaprto Covid sono 182, di cui 73 di Novara, 86 della provincia di Novara e 15 di altre province del Piemonte (3 da Biella, 2 da Alessandria, 5 da Vercelli, 3 dal Vco , 1 da Torino e 1 da Cuneo) e 5 di fuori regione. 6 pazienti sono stati dimessi e altri 7 trasferiti in altre strutture.

"L'aspetto positivo - spiegano dal Maggiore - è che per il secondo giorno consecutivo non ci sono stati nuovi ricoveri in terapia intensiva".

La situazione dei contagi in regione

Sono 11.082 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 1.525 in provincia di Alessandria, 529 in provincia di Asti, 550 in provincia di Biella, 861 in provincia di Cuneo, 937 in provincia di Novara, 5.389 in provincia di Torino, 577 in provincia di Vercelli, 517 nel Verbano-Cusio-Ossola, 164 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 33 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 450. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 36.547, di cui 20.642 risultati negativi.

