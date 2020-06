Coronavirus: +157 pazienti guariti nelle ultime 24 ore in Piemonte, ma 5 nuovi decessi

Sono 31296 (+20 rispetto a ieri, di cui 13 asintomatiche) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di aggiornamento di oggi, giovedì 25 giugno.

I nuovi casi positivi (8 contatti di caso, 9 rilevati dopo lo screening e 3 con indagine in corso) sono così suddivisi su base provinciale: 4063 ad Alessandria, 1874 ad Asti, 1044 a Biella, 2851 a Cuneo, 2785 a Novara, 15870 a Torino, 1321 a Vercelli, 1133 nel Vco, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Calano ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 15 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 316 (-18 rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1350. Infine, i tamponi diagnostici finora processati sono 402181, di cui 220798 risultati negativi.

Oltre 150 nuovi guariti

Nel bollettino di oggi, giovedì 25 giugno, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 24178 (+157 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 2896 (+41) ad Alessandria, 1404 (+3) ad Asti, 810 (+1) a Biella, 2279 (+13) a Cuneo, 2174 (+38) a Novara, 12513 (+51) a Torino, 1020 (+7) a Vercelli, 929 (+2) nel Vco, oltre a 153 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 1366 sono invece "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Salgono a 4071 i decessi complessivi

Sono 5 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno al momento registrato nella giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Il totale è di 4071 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 672 ad Alessandria, 253 ad Asti, 208 a Biella, 393 a Cuneo, 359 a Novara, 1797 a Torino, 219 a Vercelli, 132 nel Vco, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

La situazione a Novara

Sono sempre 13 i pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore di Novara (6 residenti in città, 6 in provincia e 1 del milanese), ma aumenta, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva che oggi, giovedì 25 giugno, sono 3, tutti pazienti con gravi patologie oltre al Covid-19. Nessun decesso invece nelle ultime 24 ore.