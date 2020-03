Coronavirus: in Piemonte oltre 5700 casi positivi, 5 nuovi decessi a Novara

Sono 5767 le persone risultate positive al "coronavirus Covid-19" in Piemonte ad oggi, martedì 24 marzo. Secondo l'ultimo bollettino di aggiornamento della Regione, 946 sono in provincia di Alessandria, 248 in provincia di Asti, 290 in provincia di Biella, 427 in provincia di Cuneo, 495 in provincia di Novara, 2.660 in provincia di Torino, 303 in provincia di Vercelli, 241 nel Vco, 55 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 102 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 363. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 16110, di cui 9810 risultati negativi.

Ventinove nuovi decessi

Sono 29 i decessi di persone positive al test del "coronavirus Covid-19" comunicati nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, che si aggiungono ai 37 di questa mattina.

Il totale complessivo è ora di 403 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 110 ad Alessandria, 13 ad Asti, 38 a Biella, 24 a Cuneo, 57 a Novara, 105 a Torino, 22 a Vercelli, 27 nel Verbano-Cusio-Ossola, 7 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

La Regione cerca nuovi operatori socio sanitari

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha inoltre emanato un avviso pubblico per il reclutamento di operatori socio sanitari a tempo determinato, nell’ambito dell’emergenza Covid 19, da destinare alle Asl del territorio, alla Città della Salute e all'ospedale Mauriziano di Torino, all'ospedale San Luigi di Orbassano, all'ospedale Santa Croce di Cuneo e all'ospedale Maggiore di Novara.

Gli operatori socio sanitari che intendono aderire devono fare domanda con procedura esclusivamente telematica accreditandosi al portale https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/. Il bando scade alla mezzanotte di venerdì 27 marzo 2020.

La situazione all'ospedale di Novara

Dall’ultimo aggiornamento di ieri, lunedì 23 marzo, all'ospedale Maggiore sono decedute altre 5 persone, che avevano tra i 63 e gli 82 anni. Sono inoltre 5 le persone dimesse a domicilio.

I pazienti ricoverati in ospedale ad oggi, martedì 24 marzo, sono 181, di cui 68 di Novara (9 ricoverati in terapia intensiva e 6 in terapia semi intensiva), 93 della provincia novarese, 15 del resto del Piemonte, 3 della Lombardia e 2 della Campania.

Gli attuali 50 posti tra terapia intensiva e semi intensiva sono al completo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.