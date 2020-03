Coronavirus, salgono a 689 i casi positivi in Piemonte: 48 nel novarese e 23 nel Vco

In Piemonte le persone risultate positive al coronavirus sono 689. La comunicazione ufficiale arriva dal bollettino dei contagi emesso dalla Regione alle 19,30 di giovedì12 marzo.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 209 in provincia di Torino, 70 in provincia di Asti, 136 nell'alessandrino, 48 nel biellese, 33 in provincia di Cuneo, 48 in provincia di Novara, 29 nel vercellese e 23 nel Vco. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 23, mentre 70 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoveri in terapia intensiva sono 107, in altri reparti 452, in isolamento domiciliare 103. Complessivamente, i decessi di pazienti positivi sono 29.

Quattro i nuovi decessi

Sono 5 i deceduti risultati positivi al Covid-19 tra la giornata di mercoledì 11 e fino a questa mattina, giovedì 12. Si tratta di tre uomini (un alessandrino di 92 anni mancato ad Alessandria, un cosentino di 65 anni a Torino e un torinese di 87 anni ad Ivrea) e due donne (una torinese di 59 anni a Torino e una cuneese di 86 anni a Bra).

A questi si aggiungono altri quattro decessi riscontrati positivi al test del coronavirus Covid-19 e comunicati nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, dall’Unità di crisi. Si tratta di un uomo del torinese, di 80 anni deceduto a Ciriè, una donna 81enne del vercellese deceduta all’ospedale Maggiore di Novara, un 83enne vercellese deceduto a Vercelli e un uomo di 68 anni del torinese, deceduto all’ospedale Martini di Torino.

La situazione all'ospedale Maggiore di Novara

Al momento le persone ricoverate all'ospedale di Novara sono 39: 10 di Novara, 21 della provincia di Novara, 4 della provincia di Alessandria, 2 della Lombardia, 1 della provincia di Vercelli, 1 della provincia di Biella. Di questi 39, 9 sono in rianimazione: 2 di Novara, 2 della provincia di Novara, 4 della provincia di Alessandria e 1 della provincia di Biella. Nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo, è stata inoltre dimessa una paziente, una donna di Novara.