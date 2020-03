Coronavirus, un caso positivo a Bellinzago

Una persona di Bellinzago novarese è risultata positiva al primo tampone per il coronavirus.

L'annuncio è stato dato dal Comune sulla sua pagina Facebook. "Dobbiamo purtroppo informare - si legge - che abbiamo ricevuto comunicazione di un caso positivo al Coronavirus riguardante un giovane cittadino bellinzaghese, attualmente ricoverato presso l'ospedale Maggiore di Novara. A lui e alla famiglia va la nostra vicinanza e sostegno.

"Sono stati attivati i protocolli e le procedure previste e l'Amministrazione è in contatto con gli enti per avere aggiornamenti e indicazioni - precisa il Comune - Raccomandiamo ai cittadini, anche a quelli più giovani, di osservare con attenzione la normativa e, in ogni caso, di essere il più possibile responsabili nei propri comportamenti, innanzitutto restando a casa".

In tutta la Regione Piemonte le persone positive al “Coronavirus Covid-19” sono al momento 580, di cui 32 in provincia di Novara.