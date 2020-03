Coronavirus, anche a Novara controlli con il drone

Anche a Novara arrivano i controlli con il drone. Nella mattinata di ieri, venerdì 27 marzo, la polizia locale ha infatti effettuato, insieme al personale della polizia provinciale, un controllo del territorio volto a verificare il rispetto del decreto relativo al divieto di spostamento ingiustificato.

I controlli, effettuati con il drone della Provincia, hanno interessato diverse zone della città: al Torrion Quartara, in particolare in zona sud tra cascina Malvista e San Maiolo, in zona est nei pressi della cascina Bertona e nella zona retrostante la discarica, in zona ovest tra Cascina Corte Nuova e via Generali; a Olengo nella zona limitrofa al canale Quintino Sella; a Vignale nella zona limitrofa al canale Cavour e alla Cascina Avogadro.

Non sono però state rilevate presenze di persone: "I controlli del territorio sono sempre più meticolosi - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Novara Luca Piantanida - grazie anche all’utilizzo di un drone che può essere impiegato in quelle situazioni più difficili e complesse da poter tenere sotto controllo, come le campagne dove negli ultimi giorni si era diffuso il fenomeno dei runner. Nessuna

trasgressione registrata comunque".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continuano anche i controlli delle pattuglie dei vigili, che nella giornata di giovedì 26 marzo, hanno controllato 110 persone e 163 attività commerciali: 4 le sanzioni erogate di cui 3 a persone in giro senza giustificato motivo e una ad un esercizio commerciale che doveva stare chiuso e che invece era aperto.