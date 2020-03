Coronavirus, estesa la zona rossa: spostamenti vietati in Lombardia

La Lombardia tutta intera diventa zona rossa. Fino al 3 aprile sarà praticamente impossibile spostarsi nella vicina regione lombarda: lo stabilisce il nuovo decreto del Consiglio dei ministri, al momento in bozza, che dovrebbe essere firmato nel giro di poche ore.

E si cita anche il Piemonte: diventano zona rossa infatti anche Asti e Alessandria. E ci sono anche Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova e Treviso.

Non si dice altro del resto del Piemonte, che però dovrebbe diventare zona gialla e quindi adottare tutte le misure già adottate attualmente proprio in Lombardia.

Non ci si potrà spostare in Lombardia, a meno di gravi e indifferibili motivi, che siano di lavoro, personali o di famiglia. Tutto questo fino al 3, nel territorio lombardo: scuole chiuse, sospesi eventi pubblici e attività sciistiche. Chiusi musei, palestre, teatri, piscine e quindi le competizioni sportive; sì agli allenamenti purché si rispettino le regole del decreto attualmente in vigore; sì alle celebrazioni religiose ma con criteri organizzativi che evitino gli assembramenti; sospese tutte le manifestazioni.

Novità anche per i centri commerciali, sempre solo ed esclusivamente lombardi: aperti, ma soltanto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, chiusi nei festivi e pre festivi. Aperti i ristoranti e gli altri esercizi, a patto che sia rispettata la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.