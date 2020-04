Coronavirus, al Maggiore in funzione due nuovi strumenti salvavita

Una catena di solidarietà meravigliosa. Sono stati collaudati e sono in funzione nella struttura di Anestesia e Rianimazione del Maggiore i due Ecmo frutto di due donazioni. Si tratta di strumenti fondamentali per la terapia salvavita in pazienti con grave insufficienza respiratoria acuta.

Le donazioni arrivano dalle sorelle Florinda e Tiziana Martena, titolare di Electronic System e dalla collaborazione tra la Fondazione “Franca Capurro per Novara” (di cui è presidente Filippo Arrigoni) e quattro giovani novaresi (Giulia Dalloni, Gabriele Mantica, Carlotta e Rachele Campanini) che avevano aperto una campagna di raccolta fondi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’Ecmo è un sistema che preleva il sangue e attraverso pompe meccaniche lo invia a un ossigenatore che svolge in sostanza la funzione di polmone e poi lo reinvia all’interno del circolo arterioso – ha spiegato il professore Francesco Della Corte che dirige la struttura - inoltre sostiene anche il sistema circolatorio, analogamente alla macchina cuore-polmoni utilizzato nella chirurgia a cuore aperto. Per questo l’Ecmo, una volta finita l’emergenza coronavirus, potrà essere utilizzata per il trattamento di altre forme di insufficienza respiratoria e di scompenso cardiaco acuto, nonché per il mantenimento del donatore d’organo a cuore non battente, cosa che potrà facilitare l’aumento del numero di trapianti nel nostro ospedale”.