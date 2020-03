Coronavirus, salgono a 320 i casi positivi in Piemonte

Sono 320 attualmente le persone risultate positive al primo test sul Coronavirus Covid-19 in Piemonte. Ed è aumentato anche il numero dei decessi, in tutto sei.

E' morto oggi pomeriggio, domenica 8 marzo, all’ospedale di Alessandria un paziente di 75 anni, per arresto cardiorespiratorio. L’uomo era ricoverato da alcuni giorni presso il reparto di malattie infettive con un quadro clinico pregresso definito dai medici fortemente compromesso ed era risultato positivo al test sul Covid-19.

Sono in tutto 214 le persone ricoverate in ospedale, di cui 38 in terapia intensiva e 176 in altri reparti. In isolamento domiciliare fiduciario ci sono 63 persone, fra queste anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Sei le persone decedute. Al momento sono stati eseguiti in tutto 1.511 tamponi.

Tra le persone ricoverate, come ha annunciato lo stesso comune, ci sono state anche due persone all’ospedale di Borgomanero, nessuna delle due residente in città. Una è stata trasferita da Vercelli. Le due persone “non presentano gravi problematiche e sono attualmente in osservazione. Il pronto soccorso è operativo e la situazione costantemente monitorata”, dicono dall’amministrazione.