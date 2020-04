Coronavirus, in Piemonte mascherine obbligatorie per gli addetti alla vendita e raccomandate per chi fa la spesa

Da mercoledì 8 aprile sarà obbligatorio in Piemonte per il personale addetto alla vendita l’uso di dispositivi di protezione quali mascherine e guanti.

Ai singoli cittadini, che entreranno in un esercizio commerciale o accederanno alle aree mercatali, verrà invece raccomandato di utilizzare la mascherina o, come recita l'ordinanza della Regione Lombardia, qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca.

Lo ha deciso in queste ore la Regione Piemonte. Una seconda misura consentirà inoltre l’utilizzo di taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio. La tariffa per la consegna a domicilio avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 km, di 10 euro al massimo nell’ambito del medesimo comune e di 15 euro al massimo nell'ambito di più comuni. Non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.

Il presidente Alberto Cirio integrerà con le nuove misure le disposizioni già attive sul territorio piemontese per il contenimento del coronavirus.