Coronavirus, firmata l'ordinanza della Regione: prorogate al 3 maggio chiusure e limitazioni agli spostamenti

E' stata firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio l’ordinanza n° 43 che proroga fino al 3 maggio le misure attualmente in vigore in Piemonte per il contenimento del coronavirus.

Nel territorio regionale restano quindi chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.

"Capiamo bene la difficile situazione che stanno vivendo i nostri commercianti - ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio - ma le esigenze di tutela della salute ci impongono queste scelte. Non li lasceremo però soli, non soltanto sostenendoli in ogni forma di vendita a domicilio oggi, ma soprattutto con misure economiche specifiche di risarcimento per chi, come loro, ha subito insieme alla chiusura anche la concorrenza della grande distribuzione".