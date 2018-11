Fermato in Friuli autista di macchinari rubati da un'azienda novarese

Scoperto, dopo un normale controllo su strada, traffico di macchinari sottratti da un'azienda di Novara.

Nel rimorchio erano nascoste macchine operatrici rubate: denunciato camionista.

Nella giornata di ieri, 17 novembre, l’ufficio di polizia giudiziaria della sezione polizia stradale di Udine ha proceduto con il sequestro di due macchine operatrici rubate. Il rinvenimento è avvenuto ad opera di una pattuglia della polstrada di Udine che la sera del 16 novembre ha fermato per un normale controllo un autoarticolato con targhe rumene.

Il mezzo era proveniente dal Piemonte e diretto in Romania. Il controllo della documentazione che accompagnava la merce trasportata, consistente in varia attrezzatura tra cui macchine operatrici, ha subito insospettito i poliziotti. Già nel corso degli anni passati, infatti, gli agenti della Polstrada di Palmanova avevano eseguito numerosi sequestri di macchine da cantiere rubate e dirette in Romania caricate a bordo di mezzi pesanti che attraversano il confine utilizzando l'autostrada A4.

L’attività di indagine è proseguita poi nella mattinata odierna trovando non poche difficoltà nel risalire all’origine del carico. Al termine è stato accertato che tra vari attrezzi e macchinari, trovavano posto un miniescavatore del valore di circa 10mila euro, rubato la scorsa settimana ad un’impresa di costruzioni della provincia di Torino, e un sollevatore Manitou del valore di 25mila euro, anch’esso rubato presso il capannone di un’azienda in provincia di Novara.

Il conducente, il 30enne cittadino rumeno U.C. di professione autotrasportatore, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione. Le indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine, proseguiranno al fine di risalire agli autori del furto e a chiarire la posizione dell’autotrasportatore.