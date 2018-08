Incendio domestico venerdì 17 agosto a Cavaglio d'Agogna. A prendere fuoco è stata la lavatrice di un appartamento del centro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Per fortuna l'incendio non ha provocato feriti, ma solo danni all'abitazione.