Incidente a Cressa: schianto tra un'auto e una moto, grave una ragazza

Grave incidente stradale a Cressa. E' successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, nei pressi del Risparmione.

Per cause ancora da accertare un'auto e una moto si sono scontrate. Nello schianto è rimasta gravemente ferita una ragazza, soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all'ospedal Maggiore di Novara, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.