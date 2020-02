Incidente stradale a Castelletto Ticino, scontro fra due auto: una donna estratta dalle lamiere

Incidente stradale a Castelletto Ticino.

In via Palermo, nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio, due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Nel violento scontro sono rimaste ferite due donne: una delle due è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Arona ed è stata trasportata, insieme all'altra ferita, all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e i vigili urbani.