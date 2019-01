Incidente in corso Vercelli: schianto tra tre auto, traffico in tilt

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 gennaio, a Novara. E' successo in corso Vercelli, all'altezza del concessionario Selecar.

Tre le auto coinvolte, che per cause ancora da accertare si sono scontrate. Due i feriti, fortunatamente non gravi, trasportati in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale. A causa dell'incidente, la circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.