Schianto sulla Provinciale a Fontaneto: morto motociclista 40enne

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 aprile, a Fontaneto d'Agogna. E' accaduto sulla strada per Cavaglio, la Provinciale 21.

La vittima è un motociclista di 40 anni del posto, che per cause ancora da accertare si è scontrato con un'auto guidata da una donna sulla settantina. Nello schianto, ad avere la peggio è stato il centauro, che purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118.