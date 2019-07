Incidente a Invorio: perde il controllo dell'auto in curva e si ribalta

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 13 luglio a Invorio. E' successo in località Talonno, dove un'auto è uscita di strada e si è ribaltata.

Per cause ancora da accertare, infatti, la donna alla guida ha perso il controllo della vettura in prossimità di una curva, terminando la sua corsa rovesciata su di un lato.

La conducente è stata subito soccorsa da alcuni passanti, tra cui un medico. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi del 118, che hanno portato l'automobilista in ospedale, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.