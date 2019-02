Incidente stradale a Mezzomerico: ferita una donna

Incidente stradale questa sera, martedì 19 febbraio, a Mezzomerico.

Per cause ancora da accertare, una donna in motorino è stata investita da un'auto davanti al cimitero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni, la donna non sarebbe in pericolo di vita: è stata trasportata in ospedale in codice giallo.