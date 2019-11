Schianto lungo la provinciale 11: coinvolte due auto e traffico in tilt

Schianto lungo la provinciale 11 nella tarda serata di oggi, mercoledì 20 novembre. Intorno alle 18.30 due auto si sono scontrate invadendo entrambe le corsie: lunghissime le code che si sono create sia verso Novara sia verso Trecate. L'auto di dimensioni maggiori, una Jeep, è stata portata via con il carro attrezzi, consentendo così la circolazione verso Novara nel giro di circa mezz'ora. L'utilitaria invece ha bloccato più a lungo la circolazione in direzione Trecate. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.