Si introduce in una casa per rubare, inseguita dai vicini e arrestata dai carabinieri

Si introducono in una casa per rubare, ma vengono sorpresi e inseguiti dai vicini. E' successo domenica pomeriggio a Castelletto Ticino.

Protagonisti della vicenda, un uomo e una donna, che dopo il furto si sono dati alla fuga. La donna, però, è stata fermata e arrestata dai carabinieri, allertati dai vicini di casa e da alcuni passanti e nel frattempo giunti sul posto.

La donna, 18enne senza fissa dimora, è accusata di furto in abitazione. Con il complice, che è invece riuscito a scappare e non è ancora stato identificato, era infatti riuscita a sottrarre soldi in contanti.