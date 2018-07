Incidente al concerto, decine di feriti... ma è solo un'esercitazione

Un incidente con decine di feriti durante un concerto in un sabato sera novarese. E' stato questo lo scenario della maxi esercitazione che si è svolta nella serata di sabato 7 luglio a Galliate, nelle campagne del Varallino, nell'ambito del corso di specializzazione in medicina dei disastri organizzato dal Crimedim e dall'Università del Piemonte Orientale.

Un campo d'emergenza condotto dalla Croce Rossa di Galliate insieme ai futuri medici provenienti da ogni parte del mondo. Anche quest'anno, infatti, la Cri Galliate ha ospitato il corso riservato ai giovani studenti di medicina destinati ad operare in contesti di emergenza. L’ampio piazzale della sede Cri galliatese in via Cesare Battisti si è trasformato in un maxi accampamento dotato di tende dormitorio, cucina e servizi, dove 18 giovani allievi provenienti da molto lontano (Svezia, Iraq, Stati Uniti, Messico, Cile, Burkina Faso, Singapore) hanno sperimentato la "precarietà" della vita di campo, seguendo le lezioni di teoria in aula e poi affrontando una spettacolare esercitazione a sorpresa sabato sera nelle vicine campagne del Varallino, con la gestione di decine di feriti provocati da un evento disastroso durante un concerto.

"Anche quest’anno è andata molto bene - ha dichiarato Andrea Torgano, referente del campo per Cri Galliate - ringraziamo tutti i volontari impegnati, compresi i colleghi dei Comitati di Novara, Borgomanero, Trecate e Oleggio, che ci hanno dato una mano nell’organizzazione, l’amministrazione comunale e la Pro Loco per l’accoglienza ai ragazzi. Tra montaggio e smontaggio tende, logistica, cucina e mensa, trucco e simulazione, soccorso e trasporti abbiamo avuto davvero molto lavoro, ma né è valsa la pena. Anche i nostri ospiti hanno apprezzato e si sono divertiti".

"E’ un onore per noi contribuire ad un’iniziativa così importante - ha commentato Remo Bignoli, presidente del Comitato Cri di Galliate - ringraziamo il Crimedim e l’Università del Piemonte Orientale per aver rinnovato la fiducia nei nostri confronti e tutti i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione. In questi giorni abbiamo respirato un clima internazionale grazie ai nostri giovani ospiti, continuando come sempre a svolgere i nostri servizi istituzionali".

