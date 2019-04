Novara, addio a Rosalba Filippi: è stata la prima presidente donna della Cna

E' mancata ieri, giovedì 11 aprile, all'età di 77 anni Rosalba Filippi, prima presidente donna della Cna di Novara, in carica dal 1989 al 1996.

Nata nel 1942, è stata anche la prima donna all'interno del sistema nazionale dell'associazione chiamata a ricoprire questo ruolo. Titolare di un laboratorio di confezioni che lavorava per grandi marche, in Cna ha ricoperto numerosi incarichi, anche a livello nazionale, fino a pochi anni fa.

Lascia le figlie Grazia e Lara. Il funerale sarà celebrato lunedì 15 aprile, alle ore 14, nella chiesa dei Salesiani a Novara.

Il ricordo della Cna

"Era una persona con una forte visione del mondo associativo - ricorda il direttore Elio Medina - molto legata alla Cna e ai valori della piccola impresa e dell’artigianato. Ricordiamo il suo impegno per valorizzare l’immagine della Cna come moderno sindacato di imprese, orientato a cogliere tutte le potenzialità del mondo artigiano. Non aveva paura delle sfide e aveva accettato l’incarico di presidente ben consapevole che l’elezione di una donna poteva essere accolta con qualche riserva, ma lei con il suo lavoro è riuscita a superarle".

"Con la presidenza di Rosalba - afferma il presidente della Cna Piemonte Nord Donato Telesca - la Cna di Novara ha saputo rinvigorire i rapporti con le istituzioni e il mondo economico. Lei era fermamente convinta della necessità di costruire nuovi rapporti unitari tra le diverse associazioni di categoria, come condizione per ottenere una maggiore attenzione verso i problemi degli artigiani e dei piccoli imprenditori. E’ stata vicina all’associazione anche nel processo di fusione che ha fatto nascere la Cna Piemonte Nord, condividendo ogni decisione e ogni passo. Per noi che siamo arrivati dopo è stata un esempio. Sentiremo molto la sua mancanza".