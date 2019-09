Oleggio, si nasconde armato nei boschi minacciando di spararsi

Da ore è nascosto nel parco del Ticino e minaccia di suicidarsi. Si tratta di un uomo di 60 anni circa, che soffre di una grave depressione, che si trova lungo il Ticino a Oleggio, in zona Loreto. L'uomo ha con sè una pistola che usa come minaccia. Sul posto da diverse ore, da prima delle 20 di questa sera, venerdì 27 settembre, ci sono le diverse articolazioni dei carabinieri, il comandante della stazione, della compagnia e del reparto operativo. Presenti anche alcuni specialisti del Sos, Soccorso operativo di supporto, solitamente coinvolto negli episodi di terrorismo. E poi ci sono alcuni negaziatori del reparto investigativo cui spetta il difficile compito di convincere l'uomo a non commettere il gesto. L'operazione è ancora in corso ed è in una fase di stallo totale. Pare che l'uomo si fosse allontanato da casa dal pomeriggio.