Comignago: ucciso a coltellate vicino a un locale, fermato l'aggressore

Tragedia a Comignago, dove nella notte tra ieri, domenica 25 agosto, e oggi, lunedì 26, un ragazzo è morto dopo essere stato accoltellato. La vittima è Yoan Leonardi, un 23enne del borgomanerese.

E' successo intorno alle 2 del mattino in una piazzola sulla strada vreso Borgo Ticino, poco lontano dal locale Aeroplano a Comignago. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per il giovane non c'è stato niente da fare: all'arrivo dell'ambulanza era ancora in vita, ma è poi spirato poco dopo.

Per l'omicidio è stato fermato Alberto Pastore, 23 anni, di Borgomanero: sembra che i due avessero litigato per una questione di amore. Sui social, sia su Facebook che su Instagram, il giovane ha confessato di aver accoltellato l'amico.