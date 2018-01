Polizia stradale, nel 2017 ritirate oltre 4mila patenti in Piemonte

Sono 128600 le infrazioni contestate agli automobilisti piemontesi dalla polizia stradale nel 2017.

Secondo il rapporto annuale della polizia stradale di Piemonte e Valle d'Aosta, infatti, il totale dei punti patente decurtati è stato di 179075, a cui si deve aggiungere il ritiro di 4196 patenti di guida e 4059 carte di circolazione. Sono state contravvenzionate 2194 persone trovate alla guida di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Infine, 1761 sono stati i veicoli sanzionati perché circolavano in autostrada senza revisione e 3365 sulla viabilità ordinaria.

Non solo, il mancato uso delle cinture di sicurezza è stato sanzionato 6463 volte, mentre 4476 sono state le sanzioni per uso improprio del telefonino. Sono inoltre stati effettuati 803 servizi con misuratori di velocità con un riscontro di 11383 fotogrammi impressionati; 18414 sono state le contestazioni per eccesso di velocità e 3364 per velocità pericolosa.

Per quanto riguarda la repressione della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sono 112727 i conducenti sottoposti al controllo etilometro e/o precursori. Di questi, 1900 guidavano sotto influenza alcolica e 117 in stato di alterazione per uso di

droghe; 127 veicoli, invece, i veicoli sequestrati ai fini della confisca. A seguito della introduzione del divieto assoluto di bere per alcune categorie di conducenti (minori di 21 anni, neopatentati e trasportatori professionali di persone e cose) sono state infine accertate 134 violazioni per guida con tasso alcolemico superiore a 0 e fino a 0,5 g/l.

E nelle notti dei fine settimana le pattuglie impiegate per lo specifico servizio "Stragi del sabato sera" sono state 1865. Durante questi particolari controlli, sono stati rilevati 61 incidenti di cui 3 mortali, con 3 persone decedute, e 22 con lesioni, con 44 persone ferite. Durante

questi controlli sono stati sottoposti ad accertamenti alcolemici 11120 automobilisti, dei quali 7985 uomini e 3135 donne. Sono state denunciate 530 persone per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui 442 uomini e 88 donne, con il conseguente ritiro della patente di guida.