Novara, non è più idoneo a detenere armi: la polizia gli sequestra 9 pistole e 2 fucili

Secondo le verifiche dell'Asl non era più idoneo a tenere in casa armi, così la polizia gli ha sequestrato un piccolo arsenale.

Gli agenti della divisione amministrativa della Questura di Novara sono intervenuti ieri, lunedì 13 gennaio, dopo la segnalazione del reparto di medicina legale dell'Asl che specificava che una persona era affetta da una patologia che "avrebbe potuto influire negativamente sulla idoneità alla detenzione di armi".

Sono stati quindi sequestrati 5 revolver, 4 pistole semiautomatiche, 2 carabine, un giubbotto antiproiettile, 3 caricatori e diverse centinaia di munizioni di vario calibro.

"A tal proposito - spiegano dalla Questura - la Polizia di Stato di Novara ricorda che tutti i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di porto di armi in corso di validità, sono tenuti a produrre ogni 5 anni la certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La certificazione medica deve essere rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal Settore Medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale, da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio effettivo. Al fine di abbattere i tempi la Questura sta inviando un SMS ai detentori per sollecitarli a regolarizzare celermente la propria posizione".

Per maggiore informazioni è sempre possibile rivolgersi all’ufficio porto d’ami della Questura.

Il Questore di Novara, dott.ssa Rosanna Lavezzaro, tiene a precisare che: “la detenzione a qualunque titolo di un’arma è una questione delicata ed importante. Il fatto di non ottemperare a quanto richiesto, e prima ancora stabilito da una norma, potrebbe far sorgere legittimi dubbi sull’idoneità e sull’affidabilità a detenere armi”.