Novara, dopo la lite per strada sfoga la rabbia prendendo a testate un'auto

In preda alla rabbia per una lite prende a testate una macchina parcheggiata, finendo anche per farsi male.

É successo domenica 25 marzo intorno alle 18 in centro a Novara, in via Dolores Bello. L'uomo, un 40enne italiano, stava discutendo con un conoscente di orgine marocchina, quando la lite è degenerata. A tentare di calmare gli animi è intervenuto un operatore della vicina comunità di Sant'Egidio, che però è stato insultato e minacciato. A questo punto è intervenuta la polizia: il protagonista, su tutte le furie e probabilmente sotto l'effetto di alcol, ha sfogato la propria rabbia prendendo a testate un'auto parcheggiata. Fermato dagli agenti è stato accompagnato in pronto soccorso per essere medicato e poi in questura, dove è stato denunciato per danneggiamento.