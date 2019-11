Novara, in arrivo un nuovo supermercato: in corso della Vittoria aprirà Lidl

Un nuovo supermercato in arrivo nella zona nord della città.

All'angolo tra corso della Vittoria e via Papa Sarto la storica sede dell'ombrellificio Guidetti sarà abbattuta per fare posto ad un supermercato Lidl. L'area, di circa 6mila metri quadri, ospitava la fabbrica, i magazzini e la villa in cui abitava l'imprenditore degli ombrelli: dopo che la fabbrica è stata trasferita negli anni '90 in via Gibellini, nell'attuale sede, in via Papa Sarto erano rimasti solo i magazzini.

Ora la famiglia Guidetti ha ceduto l'area vuota alla società Lidl, che prevede l'abbattimento delle strutture e la costruzione di un nuovo supermercato, che sarà probabilmente inaugurato nell'estate del 2020.