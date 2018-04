La Popolare chiude gli sportelli: cinque filiali in meno a Novara

Banco Bpm chiuderà 18 sportelli nel Piemonte orientale entro il 30 giugno.

L'annuncio, che riguarda anche diverse filiali novaresi della Popolare, è arrivato alcuni giorni, fa. A chiudere definitivamente saranno due sportelli in città: quello in via dell'Artigianato, alla Rizzottaglia, e quello di Lumellogno. In provincia invece chiuderanno le filiali di Cavaglio, Tornaco e Boca. Stessa sorte nel Vco: niente più sportelli a Baceno, Bannio, Varzo, Vogogna, Premosello-Chiovenda e Cambiasca.

Da quanto si apprende nessun dipendente verrà licenziato, ma saranno trasferiti in altre filiali.