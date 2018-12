Quanto si guadagna a Novara? La provincia al 17esimo posto in Italia

A Novara e provincia si guadagna in media quasi 30mila euro all'anno.

A dirlo è il Geography Index dell'Osservatorio JobPricing, che ha analizzato 107 province italiane e ha stilato una classifica delle zone dove gli stipendi sono più alti. Se Milano è la città dove si guadagna di più, con 34mila euro all'anno, Novara non ha per niente un cattivo piazzamento, anzi: il capoluogo gaudenziano occupa la 17esima posizione in tutta Italia, scalando ben 7 posizioni rispetto all'anno scorso.

Lo stipendio medio pemontese

Il novarese, con 29.954 euro lordi, è al secondo posto in Piemonte, dopo i torinesi che guadagnano 30.429 euro all'anno. Al 20esimo posto i Italia c'è Cuneo (29.833 euro), al 22esimo Vercelli (29.769 euro), 41esimo il Biellese (28.477 euro) e ultimo il Vco (28.097 euro) al 46esimo, scalando comunque 12 posizioni rispetto al 2017.

I compensi in Italia

Il Piemonte è la quarta regione dove si guadagna di più, dopo Lombradia, Trentino ed Emilia Romagna. Sensibilmente inferiore la retribuzione di chi lavora nel Sud, con una media di 26mila euro (5mila in meno rispetto alla media del Nord). La regione italiana dove in assoluto si guadagna peggio è la Calabria, dove le retribuzioni sono inferiori del 20% rispetto a quelle lombarde. "Laddove le retribuzioni sono più basse - commenta l'amministratore delegato di JobPricing, Alessandro Fiorelli - i tassi di disoccupazione sono più alti e la produttività è più bassa".