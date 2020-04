Coronavirus e "Fase 2": il Piemonte lavora al disegno di legge "Burocrazia zero"

Un pacchetto di misure per sostenere la ripartenza del sistema produttivo e del lavoro in Piemonte e un disegno di legge "Burocrazia zero": è ciò a cui sta lavorando in queste ore il presidente della Regione Alberto Cirio in vista della "Fase 2".

Ad annunciarlo, la Regione in una nota stampa. Sul fronte delle misure economiche, inoltre, l'Ente sta rimodulando il Piano della competitività da 600 milioni di euro, "predisposto e pronto per essere presentato prima che iniziasse l’emergenza coronavirus e ora in fase di ridefinizione per rispondere alle criticità causate dalla pandemia". Basato per circa il 50% su fondi europei e pensato per essere attuato nell’arco di due anni, secondo la Regione il Piano dovrà ora iniziare a generare una ricaduta immediata nell’arco di tre mesi, per iniettare nel sistema le risorse necessarie a supportare la ripartenza economica.

Parallelamente la Regione lavora a un disegno di legge regionale per ridurre la burocrazia e incentivare il tessuto produttivo. Su questo fronte si è svolto un incontro con il Prefetto di Torino: "Accanto alla necessità di abbattere il più possibile le procedure burocratiche e agevolare la ripartenza economica - spiegano dalla Regiona - c’è infatti quella di garantire la legalità e non abbassare la guardia rispetto al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità". Il documento è in fase di ultimazione, l’obiettivo è di avere pronto il disegno di legge entro la fine della prossima settimana.