Novara, dal Comune 800mila euro per sostenere commercianti e imprese locali

Oltre 800mila euro per sostenere le imprese e i commercianti novaresi in questa fase di ripartenza dopo il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Sono due le misure promosse e annunciate dall'amministrazione comunale di Novara: "I tre mesi di lockdown hanno fortemente penalizzato il tessuto economico che solo ora, dopo tanto tempo, sta cercando di risollevarsi. Per far fronte alla necessità di iniettare maggiore liquidità sul mercato - ha spiegato il sindaco Alessandro Canelli - il Comune di Novara promuove due iniziative di sostegno economico al commercio, all’artigianato e alle micro e piccole imprese, con l’obiettivo, per una di queste, di prevenire eventuali fenomeni di usura che, in un momento come questo, potrebbero insinuarsi nel nostro territorio".

La prima musira è un sostegno per l'accesso al credito che si rivolge alle micro e piccole imprese del commercio e dell'artigianato con sede legale nella provincia di Novara e almeno un'unità operativa nel comune di Novara.

Cosa prevede

Il Comune mette a disposizione 400mila euro sul bilancio di previsione 2020 di cui 200mila come fondo di garanzia e 200mila per azzerare o abbattere il tasso di interesse. Tramite avviso pubblico, verrà individuato un Confidi che applicherà un moltiplicatore di almeno 25 volte la cifra disposta dal Comune, assicurando un volume di finanziamenti per almeno 5 milioni di euro. Il Confidi si impegna inoltre a non applicare alcun costo di istruttoria e gestione della pratica, ma chiedendo solo eventualmente la quota di partecipazione al Confidi stesso,

quota che sarà comunque restituita al termine del finanziamento. L’impegno del Confidi sarà quello di garantire la deliberazione a favore dell’impresa nel giro di 15 giorni al massimo.

Chi e come può richiedere il finanziamento?

Le micro e piccole imprese potranno chiedere un accesso al credito garantito al 100% da un valore minimo di 10mila euro ad un valore massimo di 40mila, tramite un finanziamento della durata massima di 72 mesi di cui 24 di preammortamento. I soggetti beneficiari devono avere sede legale nella provincia di Novara, possedere almeno un’unità operativa nel comune di Novara e possedere regolarità contributiva al 31 dicembre 2019.

La seconda iniziativa è un supporto alle imprese ed è stata ribattezzata "Riparti Novara". Comune e Camera di Commercio di Novara collaborano per l’attivazione e la realizzazione di questa misura di sostegno a favore delle imprese che operano nel territorio della città di

Novara nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e dei servizi, incluse quelle artigiane, che sono rimaste escluse dall’erogazione di contributi. Il Comune di Novara mette a disposizione 409mila inseriti a bilancio con apposita variazione, ai quali si aggiungono 50mila da bilancio della Camera di Commercio di Novara, dietro accordo sottoscritto con il Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa prevede la misura?

La misura prevede l’erogazione di contributi a favore di quelle categorie e codici Ateco esclusi da altri contributi o finanziamenti come quelli emessi dalla Regione Piemonte. Verrà emesso un avviso pubblico attraverso il quale saranno elencati i codici interessati dalla misura. Le domande da parte del commerciante o artigiano saranno presentate con apposita modulistica che verrà pubblicata sul sito del Comune di Novara; dopo la valutazione da parte degli uffici, verrà emesso il contributo con bonifico bancario.