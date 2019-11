Polo logistico di Trecate: aperte cinque nuove posizioni lavoratorive

Cinque nuovi profili professionali ricercati per il polo logistico di Trecate.

Si ricercano Capo reparto, Customer Service, Junior Logistic Engineer, Security specialist e Security supervisor. Tutte le informazioni a questo indirizzo.

L’Amministrazione comunale e i referenti dell’Azienda hanno concordato che i curricula potranno essere consegnati direttamente allo Sportello Lavoro del Comune di Trecate in via F.lli Russi 6 e in tutti gli altri Sportelli Lavoro dei Comuni convenzionati, oppure inviati tramite mail al seguente indirizzo: sportellolavoro@comune.trecate.no.it

Lo Sportello Lavoro dopo aver vagliato tutte le candidature ricevute, condividerà con l’Azienda unicamente quelle coerenti e adeguate alle esigenze, di modo che potrà provvedere ad effettuare eventuali colloqui con i candidati/e ritenuti/e idonei/e.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo Sportello Lavoro di Trecate ai seguenti numeri 0321/776327-385 negli orari di apertura al pubblico e, più precisamente: