Offerte di lavoro Coop: le posizioni aperte nel novarese e dintorni

​C'è una buona notizia per chi è alla ricerca di un posto di lavoro e desidera lavorare in un supermercato. La Coop, celebre marchio della grande distribuzione organizzata, è alla ricerca di nuovo personale da inserire negli organici dei vari punti vendita sparsi su tutto il territorio italiano. Le posizioni aperte sono decine e variano in base alla tipologia di mansione richiesta: si va dalla farmacia alla panetteria, fino alla gestione del personale, passando per pet store e addetti alle vendite. Anche dal punto di vista geografico le posizioni aperte sono in diverse zone dell'Italia, in particolare tra Piemonte, Liguria eLombardia.

Offerte di lavoro Coop: le posizioni aperte a Novara e dintorni

Controllare quali e dove siano le posizioni aperte è semplice, basta visitare il sito Coop e visionare le varie pagine contenute nella sezione 'Lavora con noi'. Al momento le assunzioni previste da Coop sul territorio nazionale sono le seguenti:

Assistente al personale – provincia di Novara;

Addetto connessione energia elettrica e gas – Vercelli;

Assistente Commerciale – Vercelli;

Capo Reparto Gastronomia – Borgosesia (Vercelli);

Capo Reparto Generi Vari – Borgosesia;

Capo Reparto Panetteria / Pasticceria – Crevoladossola (Verbano-Cusio-Ossola);

Addetti Vendite – Nuova Apertura Lodi;

Addetti Bar – Nuova Apertura Lodi;

Addetti Vendite Weekend – Nuova Apertura Lodi;

Allievi Direttori di Negozio – Ipermercati e Supermercati in Lombardia;

Farmacisti – Ipermercati Liguria (Albenga, Savona, Genova, Carasco, Sarzana, La Spezia), Mondovì (Cuneo), Supermercati Varese e Pavia, Ipercoop Peschiera Borromeo (Milano);

Performance Analyst;

Personale Specializzato Reparto Freschi – Nuova Apertura Lodi;

Stage Direzione Logistica – Pieve Emanuele (Milano);

Tirocinante Gestione del personale – Milano;

Toelettatori Pet Store – negozi di nuova apertura.

Offerte di lavoro Coop: come candidarsi

Per chi volesse inviare la propria candidatura per una o più posizioni aperte basta collegarsi al sito ufficiale Coop e visitare la pagina 'Lavora con noi', che trovate al seguente link. Dopo l'invio del curriculum, i candidati che verranno preselezionati verranno sottoposti ad un colloquio e un test attitudinale.