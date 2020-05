"Fase 2", ripartono i mercati a Novara: cosa cambia

Ripartono anche a Novara i mercati cittadini. Da domani, mercoledì 20 maggio, ai banchi dei generi alimentari, che hanno lavorato anche durante il lockdown, si aggiungeranno infatti quelli dei generi vari.

"Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza i mercati della città - ha spiegato l'assessore al Commercio Elisabetta Franzoni - e per la tutela non solo degli ambulanti ma anche degli utenti. Saranno installati in questi giorni i dispenser per l’igienizzazione delle mani all’ingresso di ogni mercato. Sono stati posizionati contenitori per la raccolta indifferenziata dove conferire mascherine e guanti utilizzati. Anche da un punto di vista logistico ed organizzativo, abbiamo delineato percorsi di entrata ed uscita. Le varie situazioni verranno tenute sotto controllo non solo dagli agenti della polizia locale, ma anche dai volontari che abbiamo 'arruolato' come City Angels e Protezione civile".

Parallelamente sono state effettuate in queste ore operazioni di igienizzazione del Mercato coperto (in foto) da parte di Assa.

"Questa settimana - ha concluso l’assessore Franzoni - sarà sperimentale e ci servirà per individuare eventuali criticità che andremo subito a correggere. Chiedo a tutti, principalmente agli ambulanti che sono le prime sentinelle, di prestare la massima attenzione e di rispettare le norme di distanziamento sociale e di sicurezza".