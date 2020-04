Coronavirus, la lettera del consigliere Pd Rossi a Cirio: "Si coinvolga il Crimedim"

Coinvolgere il Crimedim, il Centro di ricerca in medicina d'emergenza e dei disastri dell'Università del Piemonte Orientale, nell'Unità di crisi della Regione Piemonte. E' la richiesta formulata dal vice presidente della Commissione Sanità Domenico Rossi in una lettera indirizzata al presidente Alberto Cirio.

"In questi giorni - ha scritto il consigliere del Pd - sono state fatte diverse scelte che hanno rinnovato gli organi e il personale di cui si avvale la Giunta per assumere delicate decisioni utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19 in ambito sanitario. Abbiamo assistito all'avvicendamento di alcune figure all'interno dell'Unità di crisi, lunedì scorso è stata costituita la nuova task force e ieri (giovedì 23 aprile, ndr) è stato affidato l'incarico al virolo di fama internazionale Vineis per la pianificazione strategica. Alla luce di tali scelte, ritengo sia il momento giusto per riconsiderare una proposta che già feci a inizio emergenza".

"In Piemonte - prosegue Rossi - abbiamo un Centro di ricerca che rappresenta un'eccellenza internazionale in tema di medicina d'emergenza e dei disastri: si tratta del Crimedim, che opera all'interno dell'Università del Piemonte Orientale come centro collaborativo dell'Organizzazione mondiale della sanità e che da anni organizza un master internazionale su questi temi. Una realtà in cui alla conoscenza teorica si affianca l'esperienza di ricercatori con anni di esperienze dirette sul campo, non ultima quella maturata fronteggiando l'emergenza del virus Ebola. Si tratta di competenze che avrebbero potuto e che potrebbero ancora essere di aiuto al Piemonte in questa difficile situazione. Non sprechiamole".