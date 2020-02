Elezioni amministrative: nel 2020 in provincia di Novara si vota in cinque comuni

Sono cinque i comuni della provincia di Novara che andranno al voto nella primavera di quest'anno. La data per il voto non è ancora stata fissata, ma le elezioni si terranno come ogni anno tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nel novarese ad andare al voto sono i comuni di Arona, che ha poco meno di 15mila abitanti, e Bogogno, Garbagna Novarese, che torna al voto nel 2020 perchè lo scorso anno nessuno si era candidato per diventare primo cittadino, Vinzaglio e Invorio, dove l'amministrazione è stata sciolta a causa delle dimissioni di 8 consiglieri su 12.