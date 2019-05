Elezioni 2019 | Tutti i risultati di europee, regionali e comunali

Si sono chiuse alle 23 di ieri, domenica 26 maggio, le urne per le elezioni Europee e per eleggere il nuovo presidente e la nuova giunta della Regione Piemonte. In 57 comuni della provincia di Novara e in 52 comuni del Vco si è votato anche per eleggere i nuovi sindaci.

Dal sito del Ministero dell’Interno arrivano i risultati sull’affluenza alle urne alle ore 23, alla chiusura dei seggi. In provincia di Novara per le elezioni Europee ha votato il 65,29% degli elettori, mentre nel Vco il 61,27%. Alle regionali affluenza nel novarese al 64,04%, in provincia di Verbania al 59,73%.

Per le comunali in provincia di Novara, nei 56 comuni dove si è votato per eleggere il nuovo primo cittadino, l’affluenza è del 69,87%, mentre nel Vco, dove si vota in 52 comuni, del 64,66%. A Galliate, unico comune novarese con più di 15mila abitanti in cui si vota per il nuovo sindaco e la nuova giunta, affluenza alle 19 al 68,74%. A Verbania invece ha votato per le comunali il 64,12% degli aventi diritto.

Elezioni, gli scrutini post voto

Le operazioni di spoglio elettorale sono iniziate a partire dalle 23 di domenica 26 maggio.

Per quanto riguarda le elezioni europee, in provincia di Novara è la Lega di Salvini il primo partito, con il 40,88% delle preferenze. Seguono il Pd con il 21,42%, il Movimento 5 Stelle con l'11,33%, Forza Italia con il 9,93%, Fratelli d'Italia con il 7,52%, +Europa con il 2,66%, Europa Verde con il 2,02%, La Sinistra con lo 0,86%, il Partito Comunista con lo 0,82%, il Partito Animalista con lo 0,81%, il Popolo della Famiglia con lo 0,52%, CasaPound Italia con lo 0,38%, Popolari per l'Italia con lo 0,30%, Partito Pirata con lo 0,25%, Forza Nuova con lo 0,20% e Autonomie per l'Europa con lo 0,13%.

Anche a Novara la Lega è il partito più votato, con il 35,64% delle preferenze, seguito da Partito Democratico (25,86%), Movimento 5 Stelle (11,87%), Fratelli d'Italia (8,70%) e Fratelli d'Italia (8,65%). Tutti gli altri movimenti e partiti non superano il 5%.

E nel Vco la Lega è andata ancora meglio, confermandosi il primo partito con il 44,01% dei voti. Seguono, come nel novarese, il Partito Democratico con il 21,47%, il Movimento 5 Stelle con il 10,35%, Forza Italia con l'8,99%, Fratelli d'Italia con il 5,82%, +Europa con il 2,36%, Europa Verde con il 2,28%, il Partito Comunista con l'1,17%, la Sinistra con l'1,15%, il Popolo della Famiglia con lo 0,39%, CasaPound Italia con lo 0,34%, Popolari per l'Italai con lo 0,27%, il Partito Pirata con lo 0,26%, Forza Nuova con lo 0,17% e Autonomie per l'Europa con lo 0,14%.

A partire dalle 14 dello stesso lunedì si inizia invece a contare i voti delle elezioni comunali, con le nuove giunte che si andranno mano mano a comporre. Per le città sopra i 15mila abitanti, Galliate e Verbania, se i candidati sindaci non raggiungeranno il 50% più uno si tornerà al voto per il ballottaggio domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Già eletti 12 sindaci nel novares e 27 nel Vco

Nei comuni con un unico candidato sindaco non è necessario attendere lo spoglio dei voti. Per essere eletto infatti l'aspirante primo cittadino dovrà raggiungere il quorum dei votanti, ossia dovrà votare il 50% più uno degli aventi diritto.

Nel novarese questo è accaduto a Agrate Conturbia, Cavallirio, Cureggio, Colazza, Fara Novarese, Maggiora, Marano Ticino, Prato Sesia, Sizzano, Terdobbiate, Paruzzaro e Tornaco. A Garbagna invece nessun candidato si è presentato per la carica di sindaco: il Comune sarà quindi commissariato per un anno e poi si tornerà alle urne, sempre che ci siano candidati.

Nel Vco sindaci già eletti a Antrona Schieranco, Arizzano, Bannio Anzino, Caprezzo, Ceppo Morelli, Crodo, Germagno, Loreglia, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Miazzina, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Quarna Sopra, Re, San Bernardino Verbano, Toceno, Vanzone con San Carlo, Varzo, Vogogna.

Come si vota alle Comunali

Nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti (nel novarese solo Galliate) viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. Nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti.

Nei comuni con più di 15mila abitanti si possono esprimere massimo due preferenze per i consiglieri comunali e se si esprime più di una preferenza è obbligatorio che i nomi indicati appartengano a un uomo e una donna (pena annullamento della seconda preferenza). L’indicazione dei nomi dei consiglieri non è obbligatoria. Si può votare con un solo segno sul nome del candidato sindaco: con un solo segno su di una lista legata al candidato, con due segni, uno sul nome del candidato e l’altro su una lista a lei/lui collegata, o con due segni, uno sul nome del candidato e l’altro su una lista non collegata (voto disgiunto).

Nei piccoli comuni non esiste la regola del ballottaggio. Nella tornata elettorale viene eletto sindaco il candidato che ottiene il numero maggiore di voti. Se il comune ha una popolazione tra i 5 e i 15 mila abitanti si possono esprimere due preferenze per i consiglieri comunali (sempre considerando l’obbligatoria alternanza di genere), mentre se il comune è sotto i 5 mila abitanti si può esprimere una sola preferenza. Qui, a differenza di quanto avviene per i grandi comuni, non è possibile il voto disgiunto. Si vota con un segno sul nome del candidato sindaco, con un segno sulla lista collegata al candidato sindaco o con due segni, uno sul nome del candidato e l’altro sulla lista correlata.

Come si vota alle Regionali

Si può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato presidente della Giunta.

Si può inoltre votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato presidente della Giunta collegato. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e a favore della lista regionale e del candidato presidente.

E' anche possibile votare solo per il candidato presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provincialecollegata.

Infine, c'è il voto disgiunto: si può votare tracciando un segno sul simbolo di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo o sul simbolo del candidato presidente della Giunta NON collegato alla lista provinciale votata. Il voto in questo caso è attribuito validamente sia alla lista provinciale prescelta che al candidato Presidente della Giunta votato ed alla sua lista regionale.

Come si vota alle Europee

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

Si possono esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista. Nel caso si esprimano tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione. Votando all'estero presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici Consolari, si vota per le liste dei candidati italiani presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune di iscrizione elettorale del votante.