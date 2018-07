Vco sempre più verso la Lombardia, Novara ci pensa

Se la Provincia del Verbano Cusio Ossola è sempre più schierata a favore di un'annessione alla vicina Lombardia, anche diversi esponenti della Provincia di Novara non escludono la medesima proposta per i propri cittadini. Da sempre infatti Torino, per buona parte dei novaresi, è vista con distanza rispetto a Milano.

In merito alla decisione della Corte di Cassazione sulla legittimità del referendum per il passaggio de Vco alla Lombardia, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "prendo atto della sentenza, peraltro attesa in quanto si trattava di una verifica di legittimità formale, io non ho mai avuto dubbi che i proponenti avessero rispettato i requisiti necessari. Naturalmente l’espressione della sovranità popolare rappresenta il momento più alto dell’esercizio democrazia, e proprio per questo motivo avvieremo un confronto serrato con tutte le realtà del Vco, anche in considerazione del fatto che mai nessuna amministrazione prima di noi ha portato avanti progetti strategici come l’ospedale di Ornavasso e interventi su viabilità e infrastrutture, anche in surroga a competenze dello Stato e di altri enti locali”.