Pistoiese Novara 0-2: doppietta di Eusepi

Senza faticare troppo gli Azzurri portano a casa il risultato pieno dalla trasferta toscana contro la Pistoiese.

Le reti sono entrambe di Eusebi, realizzate nella prima frazione di gioco, permettendo così di giocare un secondo tempo più tranquillo. Infatti gli uomini di mister Viali hanno poi più pensato a mantenere il vantaggio che a rendersi offensivi, ciononostante gli arancioni non sono riusciti a fare una conclusione in porta. Nel finale l'arbitro espelle Cinaglia per doppia ammonizione e Chiosa dalla panchina (il giocatore era stato sostituito da Tartaglia).

Il tabellino di Pistoiese Novara:

Pistoiese (3-4-1-2): Meli; El Kaouakibi (30’st Muscat), Ceccarelli, Cagnano; Regoli, Vitiello, Luperini, Llamas; Picchi (12’st Fanucchi); Rovini (30’st Forte), Cellini (12’st Latte Lath). All.: Indiani

Novara (3-4-1-2): Di Gregorio; Cinaglia, Sbraga, Chiosa (26’pt Tartaglia); Schiavi (15’st Bove), Bianchi, Ronaldo, Visconti; Peralta (33’st Cacia); Stoppa (15’st Mallamo), Eusepi. All.: Viali

Arbitro: Longo di Paola

Reti: pt 7' e 14’ Eusepi (N)

Ammoniti: Rovini, Ceccarelli

Espulsi: al 40’st Cinaglia e al 41’st Chiosa dalla panchina